Nur Frieden beantwortet Olympias Russland-Frage

„Neutrale“ Russen bei den Sommerspielen in Paris 2024? Immer mehr Nationen sind dagegen, auch Werner Kogler lehnt diesen „rätselhaften“ IOC-Vorstoß ab. Was ist die Folge? Spielen „Marionetten“ mit, drohen Boykotte. Fehlen die Russen, gibt es keinen Frieden.

Die Olympia-Macher halten an der obskuren Idee fest, Athleten aus Russland und Belarus, trotz des Krieges in der Ukraine, zurückzuholen. Und, folgend in Paris 2024 unter neutraler Flagge, ohne Team und Hymne, starten zu lassen. Dass es Russen bleiben, mit denen sich Putins Regime schmückt, wird in dieser Debatte negiert. Was sollen Ukrainer denken, die womöglich im gleichen Bewerb starten – und verlieren?