Rapid: Auftakt im ÖFB-Cup

Wolfsberg. Für Rapid beginnt am Freitag (18 Uhr/live ORF1) mit dem Cup-Viertelfinale beim WAC ein neues Fußballjahr. Die WM-Pause ist vorbei, im Cup will man weiterkommen, auch in der Bundesliga reüssieren und über die Meistergruppe einen Europacup-Platz ergattern. Der erste Schritt soll im Lavanttal gesetzt werden. Dass Trainer Zoran Barišić weiterhin keinen neuen Vertrag (endet im Juli) hat, ist kein Hindernis.

Unsicherheiten sieht er nur auf dem Rasen, nach so langer Pause sei das jedoch normal: „Vor dem ersten Spiel weiß man nie genau, wo man steht.“

Der Cup bietet für die Hütteldorfer die einzige Chance, die seit 2008 währende titellose Zeit zu beenden. Zuletzt triumphierte man in diesem Bewerb allerdings 1995. (red.)

Weiters: Salzburg – Sturm (20.45 Uhr, ORF1).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2023)