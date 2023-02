Tom Brady: Als TV-Experte jetzt am Football

Der NFL-Quarterback wirft nicht mehr, sondern steht vor der Kamera: Tom Brady ist der neue Star von Fox-TV.

Tampa Bay. Kaum endgültig zurückgetreten und schon in einem neuen Job unterwegs: Tom Brady konnte den American Football werfen wie kein anderer – und der 45-Jährige bleibt auch weiterhin im Geschäft rund um die National Football League. Nach all den Danksagungen und Respektbekundungen ließen nach dem Karriereende des siebenmaligen Super-Bowl-Siegers sickerte durch, dass er bereits seit 2022 einen Vertrag als TV-Experte bei Fox Sports in der Tasche hat.

Laut Medienberichten erhält Brady im Lauf der nächsten zehn Jahre 375 Millionen Dollar (344,2 Millionen Euro). Wenn das stimmt, wäre sein Jahressold höher als zuletzt als Spieler bei den Tampa Bay Buccaneers.

Debüt bei Super Bowl?

Ob Brady am 12. Februar bereits Teil der Super-Bowl-Übertragung von Fox Sports sein wird, in Arizona treffen Kansas City und Philadelphia aufeinander, wollte der Sender zunächst nicht beantworten. Die Chance auf einen kleinen Auftritt werden sich die TV-Macher allerdings kaum entgehen lassen. Allein schon deshalb, um den Preis für Werbesekunden weiter zu befeuern.

Die pedantische Spielvorbereitung und Gegneranalyse sowie das umfangreiche Wissen von Brady in dem Sport sind vielfach dokumentiert. Geht er mit der gleichen Einstellung und Akribie auch als TV-Experte ans Werk, könnte er zu einem der besten des Fachs aufsteigen.

Für die San Francisco 49ers oder die Las Vegas Raiders ist Bradys TV-Deal allerdings auch eine (kleine) Niederlage. Sie wollten den Veteranen engagieren – jetzt müssen sie seine Analysen fürchten. Wer wie er 23 Jahre in dieser Liga (davon 20 bei den New England Patriots) unterwegs war, mehrmals zum besten Spieler gewählt wurde und alle Tricks kennt, kann jedes Spiel „lesen“. Ob es Gegnern, in dem Fall Konsumenten, recht ist oder nicht. (fin)

