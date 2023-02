Mit Stalingrad legitimiert Putin heutige Gewalt

Russland. Am 2. Februar 1943 kapitulierte die deutsche Wehrmacht in Stalingrad. 80 Jahre danach nützt der Kreml-Chef das Gedenken als Propaganda im Ukraine-Krieg.

Moskau. Der Polizeichef von Wolgograd hat sich die feierliche Uniform des NKWD angezogen, des sowjetischen Geheimdienstes, der auch die eigene Bevölkerung zu quälen und zu töten vermochte. Der Polizeichef geht voran, hinter ihm sind junge Kadetten zu sehen, auch streng blickende Jungarmisten in ihren beigen Jacken und den roten Schals, Soldaten im Stechschritt. Am Platz der Gefallenen Kämpfer folgt eine Paradeformation der nächsten. Russland feiert den Krieg, Russland feiert den Sieg. Einen Sieg, mit dem es seinen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine rechtfertigt – und so die sowjetischen Gefallenen und die Erinnerung an sie missbraucht.

Stalin-Büste enthüllt

Panzer rollen wieder durch Stalingrad, wie die Wolgograder ihre Stadt an einigen wenigen Tagen im Jahr nennen. Die Kommunalarbeiter haben bei der Stadteinfahrt Schilder mit „Stalingrad“ aufgestellt, am Tag zuvor enthüllte die Stadt eine Stalin-Büste nicht weit von der Wolga entfernt. Die russische Hymne, die sich kaum von der sowjetischen unterscheidet, ertönte, eine Ehrengarde hielt Wache. Es ist ein beklemmendes Gedenken an den Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg, den Großen Vaterländischen, wie die Russen sagen. In der Ukraine beschießt die russische Armee derweil wieder Wohnhäuser.

Am 2. Februar 1943 endete hier, in dieser Stadt, die so oft im Nebel liegt, die Schlacht von Stalingrad mit dem Sieg der Roten Armee. Es war der Anfang vom Ende des Hitler-Regimes und eine der blutigsten Schlachten der Weltgeschichte. Zehntausende von Zivilisten starben, sie wurden nicht evakuiert. Knapp 300.000 Einwohner hatte das Industriezentrum an der Wolga 1942, am Ende der Kämpfe blieben nicht einmal mehr 8000 Überlebende übrig. Stalin forderte im Ukas 227 „keinen Schritt zurück“.

Die Deutschen, die die Stadt auf ihrem Weg zu den sowjetischen Ölquellen am Kaspischen Meer ganz en passant einnehmen wollten, scheiterten am Durchhalten der Rotarmisten und an den Temperaturen von bis zu minus 43 Grad. Die 6. Armee des Generalobersts Friedrich Paulus erfror und verhungerte im Kessel.

Dieser Sieg ist den Russen bis heute heilig. Der Regierung dient er als Trigger, um ihren Angriff auf die Ukraine als heroische Fortsetzung ihres Kampfs gegen den Faschismus zu inszenieren. Die Opfer spielen kaum eine Rolle, die Versöhnung mit den Deutschen ist auf Eis gelegt. Es sind die Helden, die zählen, Helden, die herhalten müssen für das verdrehte Narrativ von heute, wonach der Angriff als Verteidigung gilt.

„Alle Deutschen abknallen“

Das Staats-TV zeigt ordenbehängte alte Männer, Veteranen von damals, die von ihrem Heldentum zu erzählen wissen, von ihrer Lust, „alle Deutschen abzuknallen“, und die sich darüber freuen, dass ihre Urenkel nun „die Nazis in der Ukraine töten“. „Unseren Sieg“, sagen sie in die Kamera, „werden wir generationsübergreifend feiern“.

Der Kreml pflegt seit Langem die Legende vom „Wir gegen die ganze Welt“. Die Hilfe der Alliierten im Zweiten Weltkrieg wird heruntergespielt oder gar nicht erst erwähnt. Es zählt das Heldenepos – und es zählen die Durchhalteparolen. Russland sei von Feinden umzingelt, Russland werde siegen, alles laufe nach Plan, weiß Präsident Wladimir Putin stets zu behaupten. Auch in Wolgograd sieht er die „Wahrheit“ auf seiner Seite, spricht von einem „Sieg Russlands gegen den kollektiven Westen“, droht versteckt mit Atomwaffen und lobt die „Moral des russischen Volkes“. Es sind die üblichen Floskeln.

„Wie beim Napoleon-Feldzug“

Seit Europa und Amerika nach langem Ringen zugesagt haben, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, spricht Moskau immer mehr von Krieg gegen Russland. Die USA und die EU hätten schon vor Jahrzehnten den Plan gefasst, Russland zu zerstören, heißt es da. Wie beim Napoleon-Feldzug, wie auch im Zweiten Weltkrieg werde es ihnen nicht gelingen, sagte Russlands Außenminister, Sergej Lawrow, in einem Interview am Donnerstag. Das Siegesgedenken dient dem Kreml als Legitimierung seiner Macht und seiner Gewalt. Der einzelne Mensch zählt damals wie heute nichts.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2023)