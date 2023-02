Salzburgs Pendeln zwischen zwei Fußballwelten

Dass Lustenau eher nicht mit AS Roma vergleichbar ist, muss Salzburg-Trainer Matthias Jaissle nicht betonen. Ein 4:0-Sieg gibt jedoch ebenso Hoffnung wie das Straucheln der „Giallorossi“ in der Serie A.

Salzburg. Ein nach langer Leidenszeit genesener Torjäger und ein 4:0-Kantersieg gegen Austria Lustenau gaben Salzburg neues Selbstvertrauen. Das war nach dem Dämpfer und Aus im ÖFB-Cup auch bitter nötig, zudem: für Donnerstag hat sich hoher Besuch angekündigt. Dann sind AS Roma und Startrainer José Mourinho in Wals-Siezenheim zu Gast, steht die Zwischenrunde zur Europa League (18.45 Uhr, live ServusTV) an.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle war froh, den Brasilianer Fernando, der sich mit zwei Toren gegen die Vorarlberger auch allen anderen in Erinnerung rief, erstmals seit fünf Monaten (Muskelbündelriss im Oberschenkel) wieder in der Startformation zu sehen. Nach neun Ligaeinsätzen hält er bereits bei sechs Toren. Kolportierte sechs Millionen Euro Ablöse hatten die Bullen im vergangenen Sommer für ihn an Schachtar Donezk überwiesen. „Er bringt immer gute Energie rein mit seinem Temperament“, lobte Jaissle. „Und die Qualität auf dem Platz spricht für sich.“

Von Fernando und Gloukh

Die Verletzung hatte sich Fernando Mitte September beim Aufwärmen für das Champions-League-Gastspiel bei Chelsea (1:1) zugezogen. Bei 100 Prozent fühlt sich der 23-Jährige laut eigenen Angaben aber noch immer nicht. Gegen die Roma will er dennoch unbedingt mitwirken: „Wir werden unsere Möglichkeiten haben.“

Die Vorfreude auf das ausverkaufte „Highlight“ gegen die Roma, Serie-A-Größe, Conference-League-Sieger und mit Mourinho von einem „Leuchtturm“ gelenkt, sei enorm. Wobei Jaissle die Reaktion auf das Cup-Aus gegen Sturm besonders gefiel. „Es steht außer Frage, dass Roma eine starke Mannschaft hat und die Favoritenrolle klar verteilt ist“, wusste der Deutsche. Und, wenig überraschend: „Wir müssen in allen Phasen hellwach sein.“

Eine Talentprobe lieferte Oscar Gloukh ab. Der 18-jährige Israeli, im Winter für sieben Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv losgeeist, gab in den letzten 20 Minuten sein Pflichtspieldebüt. „Er hat in den wenigen Szenen gezeigt, was für ein toller Fußballer er ist“, so meinte Jaissle. „Man kann sich auf die Zukunft freuen.“ Benjamin Šeško, der Salzburg im Sommer verlässt, stand dagegen nicht einmal im Kader.

Roma bekleckerte sich in der Serie A keineswegs mit Ruhm. Man kam gegen Lecce nur zu einem 1:1, Dybala verwandelte immerhin einen Elfmeter. Mourinho war konsterniert, die „Giallorossi“ darum zu unterschätzen, wäre ein Anfängerfehler. Lustenau ist schließlich nicht Rom. (fin)



Bundesliga 17. Runde

SP S U N TORE P

1. Salzburg1713312842

2. Sturm Graz1710611636

3. Lask178631030

4. WSG Tirol17836227

5. Rapid17737624

6. Klagenfurt16637-321



7. Austria16655020

8. Lustenau17467-918

9. Wolfsberg175210-617

10. Altach174310-1515

11. Hartberg174211-1614

12. Ried173410-1313

Sturm – Rapid 1:0, Salzburg – Lustenau 4:0, WAC – WSG Tirol 1:2, SV Ried – Hartberg 0:1, Altach – Lask 0:1.

Samstag, je 17 Uhr: Klagenfurt – WAC, Ried – Lask, Hartberg – Sturm.

Sonntag: Tirol – Salzburg, Lustenau – Austria (je 14.30), Rapid – Altach (17, live Sky).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2023)