Ex-Salzburger Adeyemi lief Chelsea auf und davon

Dortmund feierte im Achtelfinal-Heimspiel gegen Chelsea ein Fest, den 1:0-Sieg fixierte Karim Adeyemi. Er ließ die Blues-Abwehr in bewährter Manier stehen.

Chelsea steckt weiter im Tief und Dortmund schwebt auf Wolke sieben. Oft fehlten den Blues in Dortmund nur Millimeter. Joao Felix traf die Latte, einmal klebte der Ball nur auf der Torlinie - und dann gelang dem Gastgeber im Champions-League-Achtelfinalspiel mit einem Konter der große Coup. Dortmund feiert dabei Stürmer Karim Adeyemi. Der Ex-Salzburger sprintete allen auf und davon, umkurvte Chelseas Keeper und traf zum 1:0.

Es ist Dortmunds erster Nuller bei einem Heimspiel (K. o.-Phase) seit vier Jahren. Der Tabellendritte der deutschen Bundesliga zeigte vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park einen hoch engagierten Auftritt gegen das mit 600 Millionen aufgemotzte Star-Ensemble aus London. Das umjubelte Tor zum 1:0 erzielte Adeyemi in der 63. Minute mit einem famosen 70-Meter-Solo.

Die Entscheidung übers Weiterkommen fällt im Achtefinal-Rückspiel am 7. März an der Stamford Bridge.

Mehr Ballbesitz als Chelsea, gute Kombinationen, Einsatz und Leidenschaft, aber sicher durfte sich Dortmund nie fühlen. Bei einem der schnellen Konter zielte der im Winter neu gekommene João Félix (32.) nicht genau genug, fünf Minuten später traf er die Latte. Emre Can kratzte den Ball in höchster Not (78.) noch von der Torlinie.

Noch besser sah es für Benfica Lissabon aus. Die Truppe von Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt gewann bei Club Brügge mit 2:0.