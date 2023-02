"Catch me Gunther": Ein Wiener hält Amerika im Würgegriff

Drucken

Hauptbild • Gunther brillierte beim "Royal Rumble", der Wiener warf rekordverdächtig die meisten Gegner aus dem Ring. • WWE

Großartige Show, bewegende Realität: Walter Hahn, 35, ist einer der Stars bei „World Wrestling Entertainment". Ein Ex-Spediteur aus Simmering verteilt in den USA unter dem Ringnamen „Gunther" Hiebe. Über die „Anomalie aus Österreich".

Ist es Sport oder bloß Show? Ein ehemaliger Spediteur aus Simmering hält Amerika tatsächlich mit grimmigem Blick und extrem festen Griff im Schwitzkasten. Der Wiener Walter Hahn, 35, begeistert Wrestling-Fans, er ist der aufsteigende Star bei „World Wrestling Entertainment“. Die WWE gilt als die Champions League der Catcher und seit Jänner 2022 wissen Tausende Zuschauer bei ausverkauften „Smackdown“-Shows, Großevents wie „Royal Rumble“ und bald auch bei „Wrestlemania“, wer da in die Arena stapfte zu Antonín Dvořáks neunter Symphonie oder neuerdings mit „Prepare to Fight“ (def rebel) im roten Mantel als „Ring-General Gunther“ in Begleitung des Deutschen Ludwig Kaiser in den Ring steigt.

„Gunther“, die „Austrian Anomaly“, wird er PR-tauglich gepriesen, setzt da schon jeden Schritt mit Bedacht. Es ist wie im Ballett oder Synchronspringen: jede Pirouette oder jeder Salti ist mehrfach geübt. Es geht um Anmut, Perfektion, Akrobatik.