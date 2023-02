Muss das Wort „fett“ verschwinden?

Die Bücher von Roald Dahl erscheinen jetzt ohne Hässliche und Verrückte: Soll man in Kinderbücher eingreifen, um die Welt zu verändern?

Am Ende schaltete sich sogar der britische Premierminister ein. Bei Diskussionen um Kinderbücher ein eher seltener Vorgang. Das Werk von Roald Dahl sollte bewahrt werden und nicht wegretouchiert („preserved and not airbrushed“), ließ er ausrichten. Zuvor hatte Autor Salman Rushdie von „absurder Zensur“ gesprochen. Auch Queen Camilla sprach flammend dagegen. Wie wurden Dahls fantastisch-skurrile Kinderbücher zum Politikum?

Durch eine Überarbeitung, die sie passender für das heutige Publikum machen sollen. Was an sich nichts Ungewöhnliches wäre, Jules Verne oder Charles Dickens würden seit langer Zeit nicht mehr gelesen, wenn Verlage die Sprache nicht anpassen würden. Doch der Puffin-Verlag nahm Änderungen vor, die Liebhaber nicht verzeihen wollen – er strich unter anderem systematisch das Wort „fett“.