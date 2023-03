Was bringt es, mit leerem Magen zu trainieren?

Daniel König, Experte für Ernährung und Sport an der Universität Wen, erklärt die positive Wirkung des Nüchterntrainings.

Passend zur Fastenzeit: Ist es eine gute Idee, auf nüchternen Magen zu trainieren?

Daniel König: Jein. Es kommt wie immer darauf an. Wenn ich vor dem Start sehr viele Kohlenhydrate gegessen habe – zum Beispiel im ungünstigsten Fall einen Toast mit Marmelade –, habe ich einen sehr hohen Blutzuckerspiegel. Der führt dazu, dass mein Insulin ansteigt: jenes Hormon, das die Fettoxidation bremst. Gehe ich mit einem hohen Insulinspiegel an den Start, trainiere ich nicht optimal im Fettstoffwechsel. Habe ich das Ziel, den Grundlagenausdauerbereich, also den reinen Fettstoffwechselbereich, zu verbessern, kann es tatsächlich sinnvoll sein, nüchtern in die Trainingseinheit zu gehen.

Was passiert da genau?

Ich bin, weil ich vorher keine Nahrung aufgenommen habe, beim Beginn der körperlichen Aktivität im Fettstoffwechselbereich drin. Ich habe keine Kohlenhydrate, die ich verstoffwechsle, und der Fettstoffwechsel wird im Verlauf des Trainings noch besser trainiert. Das ist aber auch tatsächlich der einzige Sinn. Ich werde nicht in der gleichen Zeit mehr Kalorien verbrennen.