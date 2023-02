Festspiele alpenländischer Wolfsparanoia

Angesichts der Fakten um den Wolf sind Wortmeldungen wie jene von Franz Hörl Hetze und blanker Populismus.

Seilbahneminenz Franz Hörl beschuldigt die „Wolfsfreunde“, mit dem Leben von Mensch und Tier zu spielen; lautstark verkündet er, Herdenschutz sei unmöglich, weil Schutzhunde gefährliche „Monster“ wären. Sekundiert wird er unter anderem vom Leugner des Klimawandels Peter Schröcksnadel. Hörl & Co. toben, weil Ministerin Gewessler – durchaus ressortgemäß – einen Brief europäischer Kollegen unterzeichnete, angesichts der Biodiversitätskrise den legistischen Schutz des Wolfs in der EU nicht zu schwächen. Man reagierte damit auf eine Debatte im EU-Parlament, samt weit gefasstem Resolutionsbeschluss, der im Übrigen auch empfiehlt, die Anstrengungen in Sachen Herdenschutz zu verstärken. Mehr hat Frau Gewessler nicht gebraucht: Wiener Landesverräterin, Grün, Umwelt, Frau im Ministeramt – eh schon wissen.