Wenn Raffinesse auf Ingenieurskunst trifft

Unter den aktuellen DS 4-Modellen findet sich mit dem DS 4 DS E-TENSE 225 auch das neue Hybrid-Schmuckstück von DS Automobiles.

Das Design des DS 4 ist herausragend. Das bestätigte die Jury des 37. „Festival Automobile International“, die „Fashion Week“ der Automobilbranche, bei dem jährlich die Auszeichnung das „Schönste Auto des Jahres“ gekürt wird. Das im DS Design Studio Paris entworfene und im Stellantis-Werk im deutschen Rüsselsheim gebaute Schmuckstück konnte dabei durch seine außergewöhnlichen Proportionen und die bemerkenswerte Gestaltung des Exterieurs und Interieurs überzeugen. Es war bereits die siebente Trophäe in nur acht Jahren, über die sich DS Automobiles freuen durfte.

Weshalb der DS 4 ein Designstück ist, wird auf den ersten Blick klar: Der markante Auftritt des DS 4 beginnt mit der eleganten Linienführung über dem Kraft ausstrahlenden Kühlergrill, auf dem auch das Kennzeichen seinen Platz findet. Sie zieht sich von den dezenten Frontscheinwerfern über die Motorhaube bis zum kompakten Schrägheck. Der Viertürer überzeugt durch seine Proportionen: Mit einer Länge von 4,40 Meter, einer Breite von 1,87 Meter und 1,49 Metern Höhe ist er eine gelungene Premium-Kompaktlimousine. Das moderne Design unterstreichen dabei die großen Räder und skulpturale Heckleuchten.

Design trifft die elektrische Zukunft

Die Hybridversion des DS 4, der DS 4 E-TENSE 225, liefert einen Vorgeschmack auf die vollelektrische Zukunft, die der französische Hersteller bereits für das Jahr 2024 plant: Danach möchte die junge Premiummarke, gegründet 2015, ausschließlich vollelektrische Modelle auf den Markt bringen und ab 2025 keine reinen Verbrenner mehr anbieten.

Deshalb ist der DS 4 E-TENSE 225 die logische Weiterentwicklung in Richtung E-Mobilität. Die elektrische Reichweite wurde gesteigert und beträgt nun im kombinierten WLTP-Zyklus bis zu 62 Kilometer, im City EAER WLTP sogar bis zu 73 Kilometer. Damit nähert sich die Pariser Premiummarke ihrem Ziel, der vollständigen Elektrifizierung der gesamten Fahrzeugpalette, mit riesigen Schritten.

Um allen Kundenbedürfnissen zu entsprechen, wird der DS 4 aber mit drei unterschiedlichen Motorvarianten angeboten: Im PureTech 130-Modell ist ein Benzinmotor mit 96 kW (130 PS) eingebaut; der BlueHDi 130 Diesel erbringt ebenso eine Leistung von 96 kW. Das Kraftpaket unter den DS 4 ist der Plug-in-Hybrid DS 4 E-TENSE mit 165 kW, etwa 225 PS. Alle Modelle der DS 4-Reihe sind übrigens mit dem modernen EAT8 Achtgang-Automatikgetriebe ausgestattet.

Abenteuer und Sportlichkeit

Neben der Grundvariante des DS 4 sind, passend zu jedem Fahrertyp, zwei weitere Versionen – der DS 4 Performance Line und der DS 4 Cross – erhältlich.

Der DS 4 Cross steht, wie sein Name vermuten lässt, für Abenteuer. Das unterstreichen der lackierte Aluminiumschutz vorne und hinten und die schwarz glänzenden Dachträger. Für den Allrounder sind exklusiv die Optionen „Advanced Traction Control“ und „Hill Assist Descent Control” erhältlich, die bestmögliche Sicherheit unter allen Fahrbedingungen gewährleisten. Bei der „Advanced Traction Control“ regelt das System die Kraftübertragung auf die Vorderräder und erlaubt in drei Fahrmodi das sichere Bewegen in schwierigem Gelände, wie auf Schnee, Sand oder Schlamm. Die „Hill Assist Descent Control” vermindert das Risiko, auf Hanglagen ins Schleudern zu geraten, und ermöglicht sowohl im Vorwärts- als auch Rückwärtsgang eine konstante Geschwindigkeit bei mehr als 5% Steigung.

Die DS 4 Performance Line strahlt sportliche Raffinesse, gepaart mit dynamischem Charakter, aus. Das wird bereits bei der glänzend schwarzen Lackierung deutlich, die 19-Zoll-Leichtmetallräder namens Minneapolis unterstreichen das Erscheinungsbild zusätzlich. Die äußeren Werte der DS 4 Performance Line setzen sich im Innenraum fort: Hochwertige Materialien wie Alcantara und gewebter Stoff, Performance Line-Stickereien, Nähte in Gold und Karminrot und Aluminiumapplikationen auf dem Lenkrad – um nur einige der Details zu nennen – runden das preisgekrönte Design ab.

Eleganz im Innenraum und digitale Technologie

Ob Hybrid-, PureTech-, BlueHDi-, Performance Line- oder Cross-Version – das Interieur der DS 4-Modelle wirkt stets klar strukturiert. Der Eindruck von Geräumigkeit wird durch das Armaturenbrett, in dem die Bildschirme integriert sind, die stilisierten elektrischen Fensterheber und die unsichtbaren zentralen Lüftungsdüsen verstärkt. Hochwertige und einzigartige Materialien, wie geschmiedetes Karbon, Eschenholz und natürliches Leder im Bracelet-Finish ergänzen perfekt das harmonische Design. Technisch raffiniert sind die unauffälligen und innovativen DS E-Toggle-Regler, die je nach Version und Ausstattung verfügbar sind. Bei einer Probefahrt entdeckt man am besten weitere technische Raffinessen wie die schlüssellose Entriegelung und den ebenfalls schlüssellosen Start, die Active Safety Brake (sie erkennt bei Tag und Nacht Hindernisse, warnt den Fahrer und leitet – wenn nötig – eine automatische Bremsung ein), die Verkehrszeichenerkennung oder den Spurhalteassistent und vieles mehr.

Für den DS 4 und DS 4 Cross wurde die höchstmögliche Ausstattungsvariante, die OPERA-Ausstattung, überarbeitet.

Wo bei der Gestaltung des Innenraums besonderer Wert auf harmonisches Design gelegt wurde, fügt sich neueste Technologie nahtlos in das „Schönste Auto des Jahres 2022“ ein. Je nach Ausstattung und Version macht das Extended Head-up-Display eine visuelle Erfahrung möglich, die nahe an Augmented Reality reicht. Das auf die Windschutzscheibe projizierte Bild misst 21 Zoll in der Diagonale. Ebenfalls versions- und ausstattungsabhängig sind der Drive Assist 2.0, der auf Wunsch die Geschwindigkeit und den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug hält; das Iris-Informationssystem, das mittels persönlichem Assistenten per Sprachsteuerung oder der Touchoberfläche bedient wird; Smart Touch für die Steuerung von unter anderem Radio, Fahrziel und Lüftungseinstellung; eine Active Scan Suspension wirkt mit der Unterstützung einer Kamera, von Lagesensoren und Beschleunigungsmessern direkt und unabhängig auf jedes Rad ein, um die Federung je nach Straßenbedingung härter oder weicher zu gestalten; die Infrarotkamera der DS Night Vision erkennt Fußgänger oder Tiere bis zu 200 Meter im Voraus – das sind nur einige der technischen Ausstattungsvarianten, die für den DS 4 zur Verfügung stehen.

Das neue OPERA-Interieur Design

Für den DS 4 und DS 4 Cross wurde zusätzlich die höchstmögliche Ausstattungsvariante, die OPERA-Ausstattung, überarbeitet. Sie steht für Luxus gepaart mit exzellentem Know-how. Zu den Features zählen unter anderem die komfortablen Sitze mit hochverdichtetem Schaumstoff im Inneren, überzogen mit hochwertigem Nappaleder aus Bayern. Das DS Extended Head-up-Display, DS Iris, DS Night Vision, die DS Active Scan Suspension und das DS Drive Assist System sind hier ebenfalls an Bord.