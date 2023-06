Neue Serie von DS Automobiles: Haute Couture auf vier Rädern

Drucken

Hauptbild • Die Marke DS Automobile launcht die Sondermodelle Esprit de Voyager DS 4 und DS7. • © Laurent Nivalle

"Esprit de Voyage" lautet der Name unter dem DS Automobiles die Sondermodelle des DS 4 und DS 7 gelauncht hat. Dabei konnte man sich viel von der Pariser Modewelt abschauen.

Eigentlich haben sie viel gemeinsam, das Auto und die Mode: sie sind allgegenwärtig und prägend in unserem Alltag. Sie sind Fundamente der Alltagskultur, unterliegen Strömungen und Trends. Sogar in der Beschreibung gibt es zahlreiche Gemeinsamkeiten: sportlich bis elegant, zeitlos bis trendig können sie beschrieben werden. Und beide kommunizieren Lifestyle wie kaum etwas anderes. Von der praktischen Familienkutsche bis hin zum Sportflitzer trägt ein Auto immer unseren Lebensentwurf in sich. Wenig verwunderlich also, dass auch Autohersteller sich Anleihen an der Mode nehmen – allen voran die Pariser Automarke DS Automobiles. Naheliegend, stammt man doch aus der Modestadt schlechthin.

Nun launcht DS eine neue Kollektion, auch hier merke man den Modejargon: „Esprit de Voyage“ lautet der klingende Name, unter dem die Sondermodelle des DS 4 und DS 7 nun angeboten werden.

DS 4 Esprit de Voyage: Raffinierte Handwerkskunst

Der DS 4 Esprit du Voyage überzeugt mit geraden Linien. (c) Laurent Nivalle

Der neue DS 4 Esprit de Voyage basiert auf dem Serienmodell DS 4 Rivoli, bietet aber zusätzliche Details und erweiterte Serienausstattung. Das Interieur des DS 4 Esprit de Voyage ist in hellen Farbtönen gehalten und weist spezielle Lichtakzente und handwerkliche Highlights auf. Die Sitzbezüge sind aus genarbtem Leder in der Farbe Granit-Grau gefertigt. Damit harmonieren sie mit dem Granit-Grau der Türverkleidungen und dem gleichfarbigen Nappaleder, mit dem die Armaturentafel bezogen ist.

Das Interieur des DS 4: Elegante Grautöne und elegantes Nappaleder (c) Laurent Nivalle

Die handwerkliche Liebe zum Detail der Designer von DS Automobiles – auch hier schlägt die Modeaffinität durch – drückt sich unter anderem in der spezifischen Prägung der Lederverkleidung der Armaturentafel aus. Eine stilisierte Landkarte von Europa ist im Design des DS typischen „Clous de Paris“-Musters geprägt. Vor dem Hintergrund der Karte laufen Linien sternförmig auf den Ort zu, an dem die Kollektion Esprit de Voyage entstanden ist: im DS Design Studio Paris. Die Landkarte findet sich auch auf den Einstiegsleisten wieder, zusammen mit der Signatur Esprit de Voyage.

Die Fensterrahmen des DS 4 Esprit de Voyage sind in Brillantschwarz gehalten. (c) Laurent Nivalle

Die Fahrzeugfront weist die charakteristischen DS Wings auf. Beim DS 4 Esprit de Voyage sind diese optischen Verlängerungen des Kühlergrills glänzend schwarz lackiert. Die Scheinwerfer kommen serienmäßig mit DS Matrix LED Vision Technologie. Die Optik des Kühlergrills wird von Chrom-Rauten geprägt. Die Fensterrahmen sind Brillantschwarz. Die 19-Zoll-Felgen im Design Cannes sind diamantpoliert und in einem neuen matten Anthrazit-Grau gehalten. Die Abdeckungen der Außenspiegel sind mit einem lasergravierten Muster verziert, angelehnt an die Art du Voyage Signatur.

DS 7 Esprit de Voyage: Eine Hommage an das Reisen

Der DS 7 Esprit de Voyage steht für Reiselust. (c) Laurent Nivalle

Der DS 7 Esprit de Voyage, ebenfalls basierend auf der Ausstattungslinie Rivoli, vereint gekonnt Materialien und Muster. Serienmäßig top ausgestattet, setzt der DS 7 mit umfangreicher Technik und elegantem hellen Interieur neue Maßstäbe.

Die genarbten Sitze, Armaturenbrett und Dekore aus Nappaleder sind in Perl-Grau gehalten und speziell für diese Kollektion entworfen. Die Collection Esprit de Voyage Signatur, die von Linien durchzogene Europakarte, ist wie beim DS 4 in das Nappaleder des Armaturenbretts geprägt. Genauso sind Einstiegsleisten sowie die Abdeckungen der Außenspiegel mit Verzierungen in Anlehnung an das Reisethema versehen. Das Collection Esprit de Voyage Logo findet sich zudem auf den Türen wieder.

Das Reisthema zieht sich auch durch das Interieur des DS 7 Esprit de Voyage. (c) LAURENT NIVALLE

Außen kommen DS Wings, Fensterumrandungen, die Dachreling und die vordere Spoilerlippe in Brillantschwarz. Der Kühlergrill in Brillantschwarz ist mit Chrom-Rauten versehen. Die exklusiven 19-Zoll-Felgen im Design Oyama weisen ebenfalls Partien in Brillantschwarz auf.

Fernwehleidende und reisefreudige Autoliebhaber sind also gut beraten, diese Hommage an das Freiheitsgefühl des Reisens einem genaueren Blick zu unterziehen.