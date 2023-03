Das kleine Team Kanada stellt so manche Ski-Großmacht in den Schatten

Die jüngste in einer Reihe von bemerkenswerten kanadischen Weltmeistern: Skispringerin Alexandra Loutitt.

Die jüngste in einer Reihe von bemerkenswerten kanadischen Weltmeistern: Skispringerin Alexandra Loutitt. REUTERS

Loutitt, Crawford, Kingsbury und Co.: In diesem Winter schreibt Kanada die großen Erfolgsgeschichten des Sports - und überholt dabei auch Österreich.

Planica. Jetzt auch noch die Kanadier. Als wäre Österreichs Skisport nicht ohnehin schon ins Hintertreffen geraten, alpin gegenüber der Schweiz, nordisch gegenüber der Großmacht Norwegen, schickt sich nun auch noch das kleine Team Canada an, die rot-weiß-rote Skination zu überholen.

Zumindest in den Medaillenspiegeln der diesjährigen Winter-Titelkämpfe ist das längst passiert: Bei der alpinen Ski-WM in Courchevel/Méribel stellte Kanada zwei Weltmeister – das gab es zuletzt 1968 in Grenoble –, bei der Freestyle-WM im georgischen Bakuriani führen die Ahornblätter einmal mehr im Medaillenspiegel, und seit Planica 2023 gibt es mit Alexandria Loutitt erstmals eine kanadische Skisprung-Weltmeisterin – hier liegt Kanada im Nationen-Ranking auch vor Rot-weiß-rot.