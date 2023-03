Gebt den Kindern mehr Kommando!

Drucken

Hauptbild • Kinder akzeptieren Regeln, wenn sie sinnvoll sind. Generell gestalten sie ihre Umwelt gern selbst mit. • Getty Images/Yana Tatevosian

In Graz und Berlin wurde ein Instrument entwickelt, mit dem Kinder ihren Kindergarten selbst bewerten können. Ihre Meinung zu achten und sie in Entscheidungen einzubeziehen, stärkt sie – und ist UN-Kinderrecht.

Das Ziel ist hehr. „Kinder müssen fühlen, dass sie bedeutsam sind. Wir wollen das unterstützen“, sagt Jasmin Bempreiksz-Luthardt. Sie leitet gemeinsam mit zwei Kolleginnen den vor drei Jahren gegründeten Berliner Standort des Internationalen Zentrums für Professionalisierung der Elementarpädagogik der Uni Graz. Durch diesen kann man auch dort Projekte bundesweit abwickeln – und mit der Forschung den gesamten deutschsprachigen Raum erreichen.



Das hilft, wenn das länderübergreifende Forschungsteam neue Instrumente möglichst breit testen will. So wie momentan ein digitales Werkzeug, um die Meinung von Kindern zu ihren Betreuungseinrichtungen zu erheben. Das sei Neuland, erzählt die Bildungswissenschaftlerin. Denn bisher habe man nur das Fachpersonal dazu befragt, wie das Miteinander funktioniert. „Wir wollen die Kinder als maßgebliche Akteurinnen und Akteure in der Praxis sehen und daher auch ihre Meinungen, Erfahrungen, Bedürfnisse und Anliegen dokumentieren und systematisch auswerten“, erläutert Bempreiksz-Luthardt.

Alle sollen profitieren