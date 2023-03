Demos, Workshop, Konzerte: Der Frauentag in Wien

8. März. Rathaus bis Globe: der Frauentag in der Stadt.

Wien. Demonstrieren, zuhören oder auch feiern: Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März finden auch in Wien zahlreiche Veranstaltungen statt.



So präsentieren – allerdings schon am Montag (6.3.) – Herausgeberin Bettina Balaka und die Autorinnen Linda Stift und Ruth Cerha ihr Buch „Wechselhafte Jahre“, in dem zahlreiche Schriftstellerinnen vom Älterwerden erzählen (Thalia Wien-Mitte, 19 Uhr).



Am Frauentag selbst (8.3.) versammeln sich die Initiatorinnen der Petition #KeineBlumen vor dem Arbeitsministerium (10 Uhr). Und fordern dabei, dass der Frauentag auch in Österreich – wie in 26 anderen Ländern – zum gesetzlichen Feiertag wird.



Bereits um 9 Uhr ziehen ÖBB-Mitarbeiterinnen in einer Parade durch den Prater, Start ist beim Schweizerhaus: Man will die Frauen im Unternehmen sichtbar machen – und andere Frauen motivieren, sich in der männerdominierten Branche zu bewerben.



Gleich mehrere Demos gibt es am 8. März auf der Mariahilfer Straße: Um 15 Uhr (Ecke Neubaugasse) wird für bessere Arbeitsbedingungen in weiblich dominierten Branchen wie der Pflege demonstriert, um 16 Uhr gibt es eine Kundgebung Ecke Mariahilfer Straße/Otto-Bauer-Gasse (16 Uhr), „gegen das Patriarchat“.

Im Wiener Rathaus finden am Frauentag (15 bis 19.30 Uhr) Workshops, Selbstverteidigungskurse und Beratungen statt – zahlreiche (Frauen-)Vereine sind vor Ort.



Wer den Tag musikalischer begehen will: Im Globe (19.30 Uhr) lädt Musikerin Virginia Ernst zum „Starke Stimmen, starke Frauen“-Konzert, bei dem unter anderem Malarina, die Kernölamazonen und Erika Pluhar auftreten. (mpm)