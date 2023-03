Djokovic kassiert erste Saisonniederlage

Die Nummer eins der Welt scheitert im Dubai-Halbfinale - und macht den Weg frei für ein russisches Finale.

Der Tennis-Weltranglistenerste und Australian-Open-Champion Novak Djokovic hat am Freitag seine erste Niederlage in diesem Jahr einstecken müssen. Nach davor 15 Siegen verlor der Serbe im Halbfinale des ATP-500-Turniers in Dubai gegen den Russen Daniil Medwedew 4:6,4:6. Medwedew trifft im Finale am Samstag auf seinen Landsmann Andrej Rublew, der den deutschen Olympiasieger Alexander Zverev mit 6:3,7:6(9) bezwang.

Medwedew, der Vor-Vorgänger von Djokovic als Nummer eins, befindet sich in einer beneidenswerten Form. Der 27-Jährige gewann zuletzt die Turniere in Rotterdam und Doha und ist seinerseits seit 13 Partien ungeschlagen. Gegen Djokovic reichte dem Moskauer je ein Break pro Satz.

"Wenn du gegen Novak spielst, musst du dein beste Leistung bringen und hoffen, dass er es an diesem Tag nicht tut. Ich bin froh, dass ich auf einem höheren Niveau wie er spielen konnte. Ich bin gelassen geblieben und bin wirklich glücklich, im Finale zu stehen", erklärte Medwedew.

Rublew hatte davor gegen seinen deutschen Freund ebenfalls in zwei Sätzen gewonnen. Beim ersten Erfolg im sechsten Duell mit Zverev verwandelte der Russe im packenden Tiebreak nach knapp zwei Stunden Spielzeit seinen sechsten Matchball. Für Zverev war der erste Halbfinal-Einzug auf der Tour seit den French Open in Paris, wo er sich im vergangenen Juni eine schwere Fußverletzung zugezogen hatte, dennoch ein Erfolg.

(APA/dpa/sda/Reuters)