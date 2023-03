Anlaufstellen in der Nacht

Wo kann man in Wien feiern gehen?

Grundsätzlich entscheidet es freilich die Musik. Wer kein Fan von Techno-Musik ist, der wird in der Grellen Forelle meist nicht glücklich werden. Da kann er den Club noch so gut finden. Bei Techno-Fans aber zählt die Grelle Forelle auch nach der Pandemie zur fixen Anlaufstelle. Selbiges gilt auch für den House-, Techno- und Electroclub Pratersauna.

Neu ist die Praterstrasse, ein Hybrid aus Bar und Club, der von den beiden Nachtleben-Größen Hennes Weiss und Heinz Tronigger ins Leben gerufen wurde. Der Bar/Club in den ehemaligen ATV-Studios wird unter vielen bereits gehypt. Dieses Wochenende feierte die Praterstrasse bereits ihr dreijähriges Bestehen, wobei sie pandemiebedingt erst ein Jahr durchgehend offen hat. Der Fokus liegt auch hier auf elektronischer Musik. In der Bar gibt es Cocktails und Pizzen.

Wer auf leicht tanzbaren Pop und Gute-Laune-Musik steht, wird nach wie vor im U4 fündig, aber auch im erst 2022 eröffneten Club Heidi, der etwa jeden Samstag Musik aus den 80ern und 90ern spielt. Auch der Club O (beide gehören übrigens zur Horst Group) hat sich den 90ern am Samstag verschrieben – und Hip-Hop. Die findet man auch im Hip-Hop-Club Inc. am Schwarzenbergplatz. Die Lugeck Alm zelebriert von jeher Gute-Laune–Musik. „Deswegen funktioniert es auch so gut“, sagt Geschäftsführer Mario Obermaier.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2023)