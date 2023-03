Flexibler, aber weniger stabil: Dehnen kann auch schaden

Fachfrage. Ist Stretching nach dem Sport wichtig? Richard Crevenna, Leiter der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin der Med-Uni Wien, erklärt die Vor- und Nachteile von Dehnübungen. Und wann man diese unterlassen sollte.

Ist Dehnen nach dem Sport wichtig? Man hört darüber die verschiedensten Meinungen . . .

Richard Crevenna: Dehnen – man nennt es auch Stretching – soll unter anderem einem Muskelkater und Zerrungen vorbeugen helfen. In manchen Situationen soll es die Regeneration unterstützen. Aber das ist wissenschaftlich sehr umstritten. Hier scheiden sich die Geister – für alles gibt es ein Für und Wider.

Was ist das Für, was das Wider?

Fest steht, dass Stretching die Beweglichkeit und Flexibilität verbessern beziehungsweise erhalten kann. Das verhilft häufig im Freizeitsport oder bei Älteren zu mehr Beweglichkeit. Aber: Ein Mehr an Flexibilität geht jeweils mit einem Weniger an Stabilität einher, was bei an sich schon „hypermobilen“, also überbeweglichen Menschen in der folgenden Sportausübung sogar leichter zu Verletzungen führen kann. Denken Sie an das „Überknöcheln“ beim Laufen. Hier kann Dehnen also letztlich sogar schaden.