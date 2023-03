Das große Corona-Quiz: Von Ampel bis Zugangsregeln

Drei Pandemiejahre haben viele neue Begriffe und Vorgänge geprägt. Welche kennen Sie noch?

Die Ampel leuchtet in Ihrem Bezirk orange. Was tun?

a) Die Corona-Ampel signalisiert so zwar ein hohes Risiko und rät z. B. in der Gastronomie zu einer Sperrstunde um Mitternacht, doch die Empfehlungen der Corona-Kommission sind nicht verbindlich.

b) Ist es nicht ohnehin Zeit für eine neue Kommission? Die Corona-Taskforce ist im Burn-out, die Kommission zur Begleitung der Impfpflicht arbeitslos, und von Gecko kommt wenig Neues.

c) Also besser ignorieren. Sie waren schließlich lang genug expertenhörig.

d) In den Nachbarbezirk fahren. Das Virus kommt mit dem Auto und verschwindet auch so wieder.