Der Witwer, der am Sarg seiner Frau tanzt

Biarritz am 3. Februar - warum erregen diese Bilder so viel Aufsehen? Vielleicht auch, weil den Europäern immer noch die alte Formel in den Knochen sitzt: „Chorea est circulus cuius centrum est diabolus“.

Der Mann der von einem Schüler ermordeten Spanischlehrerin tanzt vor dem Sarg (mit ihr): Über ein viral gehendes Video und unsere Unfähigkeit, Tanz und Tod zusammenzudenken.

Der Witwer, der in Biarritz vor dem Sarg seiner ermordeten Frau tanzt - als würde er (immer noch) mit ihr tanzen: Seit einer Woche sorgt dieses Video in den sozialen Netzwerken für Erstaunen und Rührung. Er tanzt, als hielte er seine Frau beim Tanzen im Arm, zu einem der Lieblingslieder des Paars, "Love" von Nat King Cole.

Agnes Lassalle, 53-jährige Spanischlehrerin in der südfranzösischen Gemeinde Saint-Jean-de-Luz, wurde am 22. Februar in der Klasse von einem 16-jährigen Schüler erstochen. Er gab danach an, Stimmen gehört zu haben. In einem Land, in dem Lehrer viel mehr Gewalt ausgesetzt sind als der Durchschnitt der Bevölkerung und in dem der Schock über die islamistisch motivierte Enthauptung des Lehrers Samuel Paty noch tief sitzt, liegt es nahe, einen solchen Mord als Symptom einer größeren Zeittendenz zu sehen. Doch der Mord passt in kein Muster.