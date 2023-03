Brasilien ist auf dem Weg in die Top-Lithium-Liga

Mehrere Unternehmen buhlen darum, die brasilianischen Lithiumvorkommen in die Welt zu bringen.

Im April ist es so weit, das genaue Datum wird noch bekannt gegeben. Aber klar ist, dass Brasilien aus dem Stand zu einem der größten Lithiumlieferanten der automobilen Welt werden wird. In den nächsten Wochen wird die erste große Lieferung von hochreinem Lithiumkonzentrat in Batteriequalität im Hafen Ilhéus im Bundesstaat Bahia eingeschifft. 15.000 Tonnen des weißen Pulvers nehmen dann Kurs auf China, das Land, das vier Fünftel des weltweit abgebauten Lithiums raffiniert. Und das zwei Drittel aller Kathoden und Anoden für den Batteriebau herstellt.

Dieser Transport wird eine neue Ära bei der Gewinnung und Verarbeitung von Lithium in Südamerika einleiten. Denn es wird die erste große südamerikanische Lithiumcharge sein, die nicht aus einem Salzsee in den Anden stammt. Dieses Leichtmetall wurde vielmehr gewonnen aus den Hartsteinformationen im Tal des Flusses Jequitinhonha, in einer der ärmsten Regionen Brasiliens. Hier, im Nordosten des Bundesstaates Minas Gerais, befinden sich die bedeutendsten Hartstein-Lithiumvorkommen des amerikanischen Kontinents. Das Produkt wird im Tagebau abgebaut und nach der Verarbeitung von Lastwagen in den 500 Kilometer entfernten Hafen Ilhéus transportiert.