Karl Schwarz leitet die Zwettler Brauerei. Er spricht über Fehlschläge und Verantwortung, über steigende Bierpreise. Und er gibt Einblick in die ausgeklügelte Logistik hinter bis zu 60 Zeltfesten an so manchem Juni-Wochenende.

„Die Presse“: Sie sind Bierbrauer in fünfter Generation. Wie viel Last steckt in dieser Tradition?

Karl Schwarz: Ja, ich bin die fünfte Generation der Familie Schwarz, die in Zwettl Bier braut. Der Allererste ist auf der Wanderschaft in Zwettl vorbeigekommen und hat bemerkt, dass es hier ein ganz besonderes Wasser gibt. Mittlerweile mache auch ich mir bereits Gedanken über meine Nachfolge und spreche mit meinen Kindern darüber. In diesen Gesprächen merke ich, welche Verantwortung bereits auf deren Schultern lastet.

Inwiefern?

Die Verwurzelung ist einfach enorm. Die Brauerei ist gesellschaftlich so eng verwoben, mit der Landwirtschaft, mit den Vereinen und Sportklubs, überall ist die Brauerei präsent.