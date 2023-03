„Everything Everywhere All at Once“

Das Regie-Duo der Daniels (Daniel Kwan und Daniel Scheinert) mit zwei ihrer Oscars: Ihr Film „Everything Everywhere All at Once“ gewann in allen wichtigen Kategorien. REUTERS

„Everything Everywhere All at Once“ mauserte sich ohne Franchise im Rücken zum Kinohit - und räumte nun auch noch sieben Oscars ab: Das sahen wohl selbst die Produzenten nicht kommen.

„Die zehn Filme, die heuer am meisten Geld eingespielt haben, waren Sequels oder Franchises“, sagte Jimmy Kimmel, der Moderator der Oscar-Gala, in seiner Eröffnung. „Man sagt, Hollywood gingen die Ideen aus: Ich meine, der arme Steven Spielberg musste einen Film über Steven Spielberg machen!“

Natürlich ist was dran an seiner Pointe: Nicht nur, dass das Kinokassen-Ranking beständig von Comicverfilmungen und Blockbuster-Fortsetzungen angeführt wird; auch die großen Budgets fließen in Hollywood in der Regel an Produktionen, die auf Erwartbares setzen. Man muss sich nur ansehen, mit welchen „Highlights“ der heurige Kinokalender noch aufwartet: Die Hoffnungsträger der Industrie sind allesamt Teile etablierter Reihen, von „Mission Impossible“ bis zu einem neuen „Indiana Jones“-Kapitel.