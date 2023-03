Danninger einstimmig zum ÖVP-Klubobmann gewählt

Der 47-Jährige folgt auf Klaus Schneeberger. Jochen Danninger war bisher Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Sport.

Jochen Danninger ist am Freitag einstimmig zum neuen Klubobmann der Volkspartei Niederösterreich gewählt worden. Der 47-Jährige folgt auf Klaus Schneeberger, der diese Funktion seit dem Jahr 2000 ausgeübt hat. Schneeberger ist damit "längstdienender Klubobmann Österreichs", wurde in einer Aussendung betont. Danninger war zuvor Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Sport. In der Klubsitzung wurde zudem das Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ einstimmig verabschiedet.

"Niederösterreich ist ein starkes, soziales und smartes Land", betonte Danninger. Er wolle als Klubobmann seinen Beitrag leisten, "damit Niederösterreich diese Position weiter ausbauen kann". Weiters betonte der neue Klubchef: "Nach den Aufregungen der vergangenen Wochen ist es jetzt Zeit, zur Sacharbeit zurückzukehren."

Danninger war seit 2020 Landesrat. Davor fungierte er als kaufmännischer Geschäftsführer von Niederösterreichs Wirtschaftsagentur ecoplus und Bereichsleiter bei der Hypo Niederösterreich. Der Jurist war u.a. Staatssekretär im Finanzministerium sowie Kabinettschef des Vizekanzlers und des Außenministers. Der 47-Jährige lebt in Klosterneuburg, ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.

Schneeberger war seit 1993 Landtagsmandatar. Seit 2000 war er Klubobmann der Volkspartei und hat auch das nunmehrige Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ mitverhandelt. Der 72-Jährige nimmt Abschied vom Landtag, bleibt aber Bürgermeister in Wiener Neustadt.

(APA)