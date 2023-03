Bitcoin, ein Kind der Finanzkrise

Als Banken weltweit wankten, wurde Bitcoin erfunden. Im ersten Bitcoin-Block findet sich sogar eine Botschaft zu Banken. Zeigt Bitcoin auch in der jetzigen Bankenkrise seine Stärke?

Chancellor on brink of second bailout for banks“ – „(Britischer) Finanzminister kurz vor zweiter Bankenrettung“. So lautete eine Schlagzeile der „Times“. Nicht heute, denn die Bankenturbulenzen beschränken sich vorerst auf die USA und die Schweiz. Aber am 3. Jänner 2009, als die Finanzkrise, die im September 2008 mit der Pleite der US-Investmentbank Lehman eskaliert war, die Welt erfasste und Staatenlenker milliardenschwere Rettungspakete schnürten.

Am selben Tag erstellte Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto den grundlegenden Block seines dezentralen, digitalen Zahlungsnetzwerks, den so „Genesis-Block“, und versteckte im Code den obigen Titel als geheime Botschaft.