Flavius Daniliuc: Bubentraum als traumhafte Realität

Flavius Daniliuc ist für Salernitana am Ball (c) IMAGO/Antonio Balasco (IMAGO/Antonio Balasco)

Innenverteidiger Flavius Daniliuc, 21, feiert im Rahmen der EM-Qualifikation sein Debüt im ÖFB-Kader von Ralf Rangnick. Madrid, München, Nizza, Salernitana – der Wiener mit rumänischen Wurzeln hat dafür einen weiten Weg gemeistert.

Österreichs Fußballteam startet am Freitag den Anlauf, sich zum dritten Mal nach 2016 und 2021 für eine EM zu qualifizieren. 2008 war man als Gastgeber davon sportlich befreit. In Linz beginnt's also, mit einem Doppel – zuerst gegen Aserbaidschan (20.45 Uhr, live ServusTV) und dann am Montag gegen Estland (20.45 Uhr, live ORF1) – sollen die ersten Punkte ergattert werden für die EM 2024 in Deutschland.

Weil Teamchef Ralf Rangnick entgegen manch Vorgänger verstärkt neuen Kräften eine Chance gibt, entdeckt man – auch ob Absagen und Ausfälle – andere Gesichter. Bei diesem ÖFB-Lehrgang gibt somit einer sein Debüt, der zu lange unter dem Radar der breiten Wahrnehmung war, dessen Geschichte und Werdegang jedoch sehr imponieren: Flavius Daniliuc.