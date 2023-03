Er hat es wieder getan. Christian Wulff, der frühere deutsche Bundespräsident, hat sich neuerlich getraut: Zum insgesamt vierten Mal ist der ehemalige CDU-Politiker – wie es so schön heißt – den Bund der Ehe eingegangen, davon das dritte Mal mit derselben Frau.

Sage keiner, dass der Niedersachse kein treuer Mann ist – im Gegensatz zu seinem Landsmann Gerhard Schröder, der es mittlerweile auf die fünfte Ehe mit der fünften Frau gebracht hat.

Es muss wahre Liebe sein: Zwei Mal hat Bettina Wulff, eine offenbar sprunghafte frühere PR-Beraterin, ihn in den letzen zehn Jahren sitzen gelassen – 2013 nach dessen Rücktritt infolge einer Spesenaffäre und fünf Jahre später nach Versöhnung und Wiederheirat wegen eines Klavierlehrers. Ob es diesmal für immer und ewig ist? Ein viertes oder fünftes Mal könnte sich noch ausgehen.

Der Frühling ist da, es sprießt und knospt. Auch Rupert Murdoch schwelgt in Frühlingsgefühlen. Der Medientycoon fühlt genug Saft und Kraft in sich, nach abrupter Trennung und Scheidung von Jerry Hall, der Langzeit-Gefährtin Mick Jaggers, noch einmal zum Traualtar zu schreiten. Zum fünften und letzten Mal, wie der 92-Jährige hofft. Die – vorerst – Glückliche – ist eine Frau vom Fach. Die Witwe eines Medienunternehmers hat einst als Polizeikaplanin amtiert. Was sollte da noch schiefgehen? (vier)

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.03.2023)