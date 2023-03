Syriens First Lady will mit Propagandatour Araber umgarnen

Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn reiste die Frau des syrischen Diktators, Asma al-Assad, ins Ausland. Sie soll helfen, das brutale Regime ihres Mannes in der arabischen Welt zu rehabilitieren.

Als Asma al-Assad in Abu Dhabi aus dem Flugzeug stieg, begann für das Regime ihres Mannes ein neues Kapitel. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in ihrem Land vor zwölf Jahren begleitete die Ehefrau des syrischen Präsidenten, Bashar al-Assad, ihren Mann jetzt bei einer offiziellen Auslandsreise.

Am Flughafen von Abu Dhabi wurden die Assads vom Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Mohamed bin Zayed al-Nahyan, herzlich begrüßt. In einem weißen Anzug und mit offenem Haar stieg Asma al-Assad die Treppe des Regierungsjets herab. Mit Fatima bint Mubarak, der Mutter des VAE-Präsidenten, absolvierte sie ein Damenprogramm, während die beiden Staatschefs Gespräche führten. Der Besuch demonstriert, dass für Syriens brutales Regime eine Zeitenwende anbrechen könnte.