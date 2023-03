Österreich? Sicher kein „Fußball von der Stange“

Autogramme von Ralf Rangnick sind im Teamcamp in Windischgarsten heiß begehrt, erkennen Zuschauer aber auch seine Handschrift im Spiel des ÖFB-Teams?

Will Österreich zur EM 2024, sind Siege gegen Aserbaidschan Pflicht. Wie viel RB-Philosophie steckt im ÖFB, was ist hohes Pressing wert – auf wen setzt Ralf Rangnick?

Wenn wir mit Österreich bei der EM und der WM sein wollen, brauchen wir ein Alleinstellungsmerkmal! Wir dürfen nicht Fußball von der Stange spielen! Wir können nicht sagen, wir gucken auf den Gegner. Das funktioniert nicht, auch gegen größere Nationen nicht. Egal, gegen wen wir spielen, wir sprechen keine fünf Minuten über beispielsweise Frankreich. Aber wir sprechen eine halbe Stunde über uns.“

In einem „Presse“-Interview stellte sich Ralf Rangnick als ÖFB-Teamchef und zugleich seine Vorstellungen von Fußball, Entwicklung des Spiels und des Teams vor. Das Ziel ist klar: nicht nur Rangnick will zur EM 2024 in Deutschland.

Was im Mai 2022 nach seiner überraschenden Verpflichtung mit einem noch überraschenderen 3:0-Sieg über Kroatien begann, steht also heute gegen Aserbaidschan (20.45 Uhr, live ServusTV) vor der „Qualitätsprüfung“. Wie sehr hat sich Österreichs Nationalteam nach acht Spielen gewandelt, verbessert? Vor allem: Steckt jetzt wirklich „Red-Bull-Fußball“, wie anfangs rundum gefordert nach dem geplatzten WM-Traum, im Kader?