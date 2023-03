1917: Das erste Ministerium für Gesundheit

Wie Kaiser Karl versuchte, der Pandemie der „Spanischen Grippe“ Herr zu werden.

Das politische Unglück des letzten habsburgischen Kaisers Karl ist in der Geschichtsforschung eingehend und ausgiebig dokumentiert. Was aber meistens fehlt, ist die Recherche über jene verzweifelte Reform, die Karl in dieser Weltuntergangsszenerie doch noch realisieren konnte: die Schaffung des ersten Gesundheitsministeriums in Europa. Der Salzburger Historiker Franz Schausberger hat sich dieses unbekannten Kapitels im Rahmen eines Sammelbandes über Karl angenommen.