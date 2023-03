Jakob Pöltl: 1000 Punkte für Toronto

NBA, Basketball Herren, USA Indiana Pacers at Toronto Raptors Mar 22, 2023; Toronto, Ontario, CAN; Toronto Raptors cente

NBA, Basketball Herren, USA Indiana Pacers at Toronto Raptors Mar 22, 2023; Toronto, Ontario, CAN; Toronto Raptors cente (c) IMAGO/USA TODAY Network (IMAGO/Dan Hamilton)

Der Wiener Jakob Pöltl trifft, die Toronto Raptors besiegen Detroit und sind auf Playoff-Kurs.

Jakob Pöltl hat am Freitag (Ortszeit) die Marke von 1.000 Punkten für die Toronto Raptors in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) erreicht. Nach vier Zählern beim souveränen 118:97 gegen Nachzügler Detroit Pistons ist der 27-jährige Wiener nunmehr exakt vierstellig. Weiters verbuchte er elf Rebounds, je zwei Steals und Blocks sowie einen Assist in 28:12 Minuten auf dem Parkett.

Die Raptors legten bereits in der ersten Spielhälfte den Grundstein zum 36. Sieg im 74. Saisonspiel. 72:52 lautete der Pausenstand. "Wir haben das Tempo hochgehalten und besonders am Anfang gut getroffen, wodurch wir bis zur Halbzeit einen 20-Punkte-Vorsprung herausspielen konnten", sagte Pöltl. Pascal Siakam war mit 32 Zählern der Topscorer gegen die vom früheren Raptors-Coach Dwane Casey betreuten Pistons. Am Sonntag empfangen die in der Eastern Conference unverändert neuntplatzierten Kanadier mit den Washington Wizards den Zwölften.

Das Team aus der US-Hauptstadt (33:41-Siege) bezwang Pöltls Ex-Club San Antonio Spurs 136:124. Von den Anwärtern auf einen Play-in-Platz im Osten der Liga gewannen auch die Chicago Bulls (35:38) mit 124:96 bei den Portland Trail Blazers. Die Indiana Pacers (33:41) indes verloren 95:120 bei den Boston Celtics.

"Das Ziel ist einfach, so hoch wie möglich im Standing zu kommen", sagte Pöltl vor den letzten acht Spielen im Grunddurchgang der stärksten Basketballliga der Welt. "Die Platzierung wird nicht nur von unseren Performances abhängen, sondern logischerweise auch von unseren Gegnern. Es gilt, zum Ende der Saison so viele Siege wie möglich zu holen, uns in die bestmögliche Form zu spielen und dann in der Postseason voll zu attackieren", erklärte der heimische NBA-Pionier.