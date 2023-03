Eskalation in Syrien gefährdet neue Atomgespräche mit Iran

USA und Teheran drohen einander nach Schlagabtausch in Syrien mit Vergeltung. Das überschattet europäisch-iranisches Geheimtreffen.

Istanbul/Damaskus. Es ist eine gefährliche Eskalation an einer der vielen Fronten des Konfliktes in Syrien: Im Osten des Landes bekämpfen einander US-Soldaten und proiranische Milizen so heftig wie seit Jahren nicht mehr. Mindestens 20 Menschen – die meisten von ihnen proiranische Kämpfer – starben seit Donnerstag bei Angriffen mit Drohnen, Raketen und Kampfflugzeugen, wie aus US-Angaben und Berichten von Aktivisten hervorgeht. Und diese Eskalation könnte nun auch Auswirkungen an einer anderen, diplomatischen Front haben: Sie könnte einen Versuch Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens torpedieren, die Atomverhandlungen mit dem Iran wieder in Gang zu bringen. Diplomaten der drei Länder hatten sich vorige Woche in Oslo heimlich mit Irans Vizeaußenminister und Atom-Unterhändler Ali Bagheri Kani getroffen.