Qualitätsaktien sind wieder gefragt

Vor allem in Europa gebe es eine Vielzahl an Firmen, die sich im inflationären Umfeld durchsetzen können, meint Fondsmanager Richard Halle. Er zeigt auf, worauf er achtet.

Die Inflation bleibt das beherrschende Thema auf den Märkten – mit unterschiedlichen Auswirkungen: So sind Wachstumsaktien zuletzt teilweise stark unter Druck geraten, weil sich ihre künftig erwarteten Gewinnaussichten in einem solchen Umfeld schmälern. Demgegenüber kann sich manch ein Substanztitel gut behaupten. Denn viele Unternehmen aus dem sogenannten Value-Bereich sind in etablierten Branchen tätig und erwirtschaften oftmals stetige Gewinne.

An Europas Börsen ist eine Vielzahl an Substanzaktien notiert, bei denen auch Richard Halle, Fondsmanager des M&G (Lux) European Strategic Value Fund, Chancen nutzt. Er wird etwa bei Energiekonzernen wie BP und Shell fündig. Halle gefällt, dass solche Konzerne immer stärker in die Energiewende investieren, und verweist auf ein Beispiel: „BP errichtet derzeit Australiens größten Wind- und Solarpark.“ Überhaupt erfordere die Energiewende eine Menge Investitionen, die insbesondere gut aufgestellte Großkonzerne am ehesten finanzieren könnten, so Halle.

Noch profitieren solche Firmen jedoch vor allem von der anhaltenden Nachfrage nach fossilen Energieträgern. Der Trend dürfte länger andauern, wie die jüngsten Zahlen der Internationalen Energieagentur (IEA) belegen. Diesen zufolge ist im Vorjahr die weltweite Ölnachfrage um 2,3 Millionen auf 100 Millionen Fass pro Tag gestiegen. Heuer erwartet die IEA einen weiteren Anstieg um zwei Millionen auf 102 Millionen Fass pro Tag.