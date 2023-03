Meine Atomuhr belügt mich

(c) Reuters

Wer funkt in meine Uhr hinein?

Wer funkt in meine Uhr hinein? (c) Reuters

Wenn mein Physiklehrer wüsste, wie oft ich an ihn denke, hätte er Schnackerl.

Gerade war es noch 23 Uhr und beim nächsten Blick auf die Wanduhr schon 2 Uhr früh. Der Schreck fuhr mir in die Glieder, selten trifft es eine Redewendung so genau wie diese. War ich tatsächlich beim Fernsehen eingeschlafen? Oder hatte ein Time Warp stattgefunden, ein Zeitsprung, fast schon naheliegend nach all den zuletzt im Kino getätigten Reisen zwischen Universen und darüber hinaus.

Einen Blick auf das Handy später ist klar, dass die Uhr an der Wand falsch geht. Das wäre nicht so ungewöhnlich, würde es sich nicht um eine Atomuhr mit neuen Batterien handeln, die mir mit dem Versprechen geschenkt worden ist, dass sie auf die Hundertstelsekunde genau geht. Genau heißt, mit der koordinierten Weltzeit übereinstimmt, die durch den Abgleich der Atomzeit mit der astronomischen Zeit entsteht. (Das Streberwissen über die Zeit stammt ehrlicherweise aus dem Internet.)

Am nächsten Morgen hatte sich die Uhr umgestellt und stimmte. Tage später, wieder ein Zeitsprung mit späterer Korrektur. Das Phänomen wiederholt sich alle paar Tage, aber immer zu unterschiedlicher Stunde. Wer funkt in meine Uhr hinein? Geisterhaft. Gar nicht geisterhaft, hat mir nun ein Uhrmacher geduldig (versteh mal eine, wie eine Atomuhr funktioniert) erklärt. Einerseits synchronisiert sich die Uhr nicht ununterbrochen, andererseits können elektromagnetische Wellen anderer Geräte das Signal stören. Mein Smartphone verstellt also meine Uhr. Vielleicht ist es aber auch eine Art Wettkampf der Geräte um die Zeit-Hoheit?

Auf andere physikalische Größen ist mehr Verlass. Unlängst, als sich der Inhalt eines Bechers Joghurt auf dem Holzboden verteilte (unglaubliche Oberflächenausbreitung), hörte ich jemanden schreien. „Ich hass' sie so sehr!“ Wen? Die Schwerkraft natürlich, wen sonst.



[TD9P6]