Wie wirkliche Sportgeschichte geschrieben wird

Wahre Größe im Radsport ist mehr als nur ein voller Palmarès.

Eddy Merckx, Tom Boonen, Johan Museeuw – Belgiens Radlegenden waren gar nicht einverstanden mit der Aktion. Was war passiert? Landsmann Wout van Aert hatte beim Klassiker Gent–Wevelgem seinem Teamkollegen Christophe Laporte nach gemeinsamer Attacke den Sieg überlassen. Ein gönnerhaftes Geschenk, das Merckx und Co. nicht verstanden. Der Superstar hätte den Kollegen im Sprint schließlich stehen gelassen.

Doch Radfahren ist ein Teamsport; weiß der Kapitän seine Mannschaft nicht hinter sich, ist jedes Rennen gelaufen. Und ob van Aert am Ende seiner ohnehin schon großen Karriere einen Klassikersieg mehr oder wenig im Palmarès stehen hat – sei's drum. Vielmehr wird man sich an andere Großtaten erinnern. Etwa, wie er Teamkollege Jonas Vingegaard regelrecht zum Tour-de-France-Sieg gezogen hat. Oder eben an den Zieleinlauf von Wevelgem: van Aert lachend, jubelnd und Arm in Arm mit dem Teamkollegen.



