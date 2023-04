Ja, Bitcoin ist monströs und braucht Energie!

Greenpeace hat sich mit der Bitcoin-Community angelegt und ein kritisches Kunstwerk in Auftrag gegeben. Dieses löste unerwartete Reaktionen aus.

Angsteinflößend sollte es sein. Dystopisch. Das Kunstwerk namens „Skull of Satoshi“, das Greenpeace USA bei dem kanadischen Künstler Benjamin Von Wong, der für seine Umweltinstallationen bekannt ist, in Auftrag gegeben hatte. Es sollte zum Ausdruck bringen, wie Bitcoin „ein gefährliches Ausmaß an Umweltverschmutzung“ verursache „durch seinen unersättlichen Verbrauch fossiler Brennstoffe, nur aufgrund seines veralteten Codes“, des Proof-of-Work-Verfahrens.

Die Diskussion ist nicht neu. Wer Bitcoin erzeugen will, muss viel Energie aufwenden: Dann kann er als Erster eine aufwendige Rechenaufgabe lösen, was ihm erlaubt, einen Block mit Transaktione an die Blockchain anzuhängen und sich neue Bitcoin gutzuschreiben. Dieses Verfahren heißt „Proof of Work“. Es verhindert Machtkonzentration: Der Besitz vieler Bitcoin-Einheiten allein macht einen nicht einflussreich, man muss immer neue Energie aufwenden.

Zudem kann Bitcoin-Mining nicht so leicht an einem Ort konzentriert werden: Man bräuchte enorm große Rechenzentren und Kraftwerke an diesem einen Ort. Und wenn jemand Bitcoin manipulieren will, muss er mehr Energie aufwenden als alle anderen zusammen. Proof of Work macht Bitcoin daher dezentral und sicher.

Wie viel Energie ist zu viel?