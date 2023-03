Wie drei Sechser im Lotto

Gelegentlich lassen einen Meldungen etwas ratlos zurück. Mir ist zum Beispiel neulich in deutschen Medien die Nachricht untergekommen, dass der Lottomillionär Chico wieder zwei Mal im Lotto gewonnen hat. Das wirft Fragen auf: Wer ist bitte Chico? Warum hat er keinen Nachnamen? Wieso spielt er noch Lotto, wenn er eh schon Lottomillionär ist? Und: Warum erzählt er das überhaupt so groß herum?

Bei uns in Österreich redet man ja ungern über Geld, schon gar nicht, wenn man es gewinnt (Oder kennen Sie einen geouteten Lottomillionär?). Das Triple-Lotto-Glück muss man Chico nicht nur neidig sein: Sechser war nur einer dabei, die anderen Gewinne waren im vierstelligen Bereich. Aber ein bisschen unfair scheint es schon, dass jemand, der gerade erst einen Sechser hatte, dann noch zwei Fünfer erspielt.



Wie die meisten anderen Menschen klage ich gern darüber, dass ich nie im Lotto gewinne. Aber natürlich: Wie die meisten anderen Menschen, die gern darüber klagen, spiele ich halt auch nie. Dafür habe ich ein kleines Faible für Rubbellose, bei denen ich ziemlich oft ziemlich wenig (drei Euro, also den Kaufpreis) gewinne. Das Kind wiederum hat im Kindergartenalter fast absurd viel gewonnen: Kein Geld (leider), aber Sachpreise, die bei Kinder-Zeitschriften („Lillifee“, „Philipp, die Maus“ und so) verlost wurden. Fast im Monatstakt sind bei uns eine Zeit lang Hörspiele, Bücher und Puzzles eingetrudelt.

Einmal hat das Kind bei einem Zeichenwettbewerb für eine Bäckerei, für den es ein Punschkrapferl auf Eislaufschuhen gemalt hat, den zweiten Platz gemacht. „Gott sei Dank nicht den Hauptpreis“, hat das Kind damals gesagt. (Das wäre nämlich ein Skiurlaub gewesen, und auf Skifahren hatte das Kind wenig Lust.) Der zweite Platz war ein Gutschein eines Sportartikelhändlers, von dem sich das Kind ein schickes Fahrrad gekauft hat. Vom Restgeld habe ich eine nicht ganz so schicke Wanderhose bekommen. Chico hat sich übrigens einen Porsche und einen Ferrari gekauft. Wir sind bescheiden und auch mit dem feschen Mountainbike zufrieden. In diesem Sinne: Viel Glück beim Lottospielen!

