Marco Kasper ist Detroits neues Puck-Versprechen

Marco Kasper spielt für die Detroit Red Wings und schreibt als jüngster Österreicher NHL-Geschichte. Am Samstag wird der Kärntner 19 Jahre alt. Er ist der neunte Österreicher in der besten Eishockeyliga der Welt.

Detroit/Wien. In der besten Eishockeyliga der Welt ist Rot-Weiß-Rot seit Sonntag wieder in Mode. Und das nicht nur, weil die Detroit Red Wings im rot-weißen Dress einen 5:2-Auswärtssieg bei den Toronto Maple Leafs feierten. Der Kärntner Marco Kasper gab sein Debüt in der National Hockey League (NHL), wobei er sechs Tage vor seinem 19. Geburtstag gleich einen Altersrekord aufstellte. Kein Österreicher war beim ersten NHL-Auftritt jünger als er. Für Detroits Team war seit Martin Lapointe in der Saison 1991/92 kein 18-Jähriger mehr auf dem Eis gestanden.

„Es ist großartig, mein erstes Match gespielt und mit der Mannschaft meinen ersten Sieg gefeiert zu haben“, freute sich Kasper. Auf der Position des Centers wurde er 14:59-Minuten eingesetzt und gab dabei einen Torschuss ab. Ebenso fiel der Klagenfurter mit der Rückennummer 92 mit drei kräftigen „Checks“ auf.