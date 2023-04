Modeinspiration auf TikTok: Von #ColorAnalysis zu #DopamineDressing

Fühlt man sich wohl in seiner Kleidung, kann das glücklich machen. (c) Getty Images (Lauren Mustoe)

Ein TikTok-Trend nach dem nächsten findet sich in den Kleiderschränken der Generation Z wieder. Aktuell geht es vor allem um die richtige Farbauswahl. Was #ColorAnalysis und #DopamineDressing können, beantwortet eine Wiener Stylistin.

Wer nach Modeinspiration sucht, wird auf TikTok definitiv fündig: Es gibt Filter, die ganze Outfits vorschlagen, Menschen, die auf der Straße ihre Outfitdetails preisgeben und natürlich den Hashtag #GRWM (Get Ready with Me), unter dem man TikTokerinnen und TikTokern beim Anziehen zusehen kann. In den letzten Monaten hat eine neue Art der Fashioninspiration die For-You-Pages erobert: Die Farbanalyse.

Die eigene Farbpalette als persönlicher Stil

Wie bei so vielen viralen Trends, wird auch dieser von einem Filter begleitet: Während man das Gesicht in die Kamera hält, werden vier Farbpaletten – den vier Jahreszeiten entsprechend ­­­– durchgeklickt. Laut der Theorie sollte ein Farbschema Haut, Augen und Haare besonders zum Leuchten bringen. In den wenigsten Fällen ist es aber eindeutig. Während die einen in Videos erzählen, dass beispielsweise die kühlen Winterfarben ihre Gesichtszüge ganz klar hervorheben, kommentieren die anderen, dass sie absolut keinen Unterschied wahrnehmen können. Kein Wunder, denn ein Laie hat selten das Auge dafür, meint Personal Stylistin Karima Benamara. Viele Menschen, die zu ihr kommen, haben sich davor selbst analysiert – und liegen damit in den meisten Fällen falsch: „Denn wir tendieren zu den Farben, die wir gerne haben.“