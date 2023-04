Jamie-Ray hat immer Zeit

Der Weg ins Fitnessstudio ist weit, der Tag kurz und die Motivation enden wollend. Die Ausreden für regelmäßiges Training hingegen nahezu endlos. Der Endgegner: Trainings-Apps.

Es gibt Momente im Leben, die man nicht mit anderen teilen möchte. Umso besser ist es, wenn man sich seinen Trainer nach Hause holen kann, zumindest virtuell. Jamie-Ray ist immer verfügbar und dabei stets hoch motiviert. In knackigen 20 Minuten (oder mehr) bringt er einen schnell an die eigenen körperlichen Grenzen – und das immer gut gelaunt.

Hochintensives Intervalltraining – kurz HIIT – funktioniert ohne Hilfsmittel und lässt sich daher leicht in den Alltag integrieren. Ob vor der Arbeit, in der Mittagspause im Home-Office oder abends. Es braucht keine große Vorbereitung, ist aber immens effektiv. Es ist ein Wechsel aus hochintensiven (15 bis 60 Sekunden) und moderaten Phasen und kleinen Pausen (10 bis 30 Sekunden). Das bringt den Körper so richtig in Schwung.

Apples Trainingsprogramm Fitness+ eignet sich für Anfänger wie Fortgeschrittene. Die Übungen werden gut erklärt und vorgezeigt. Es gibt auch immer Alternativen zu den vorgezeigten Sets, sollte etwas körperlich nicht machbar sein. Ins Schwitzen kommt man trotzdem, versprochen.

Die App kostet zehn Euro pro Monat und kann jederzeit gekündigt werden. Günstiger wird es, wenn direkt ein Jahresabo abgeschlossen wird. Dieses kostet 80 Euro. Der Vorteil von Fitness+ ist, dass es am iPhone gleichermaßen gut funktioniert wie am großen Fernseher. Vorausgesetzt, dieser unterstützt Air Play, dann kann der Inhalt vom Handy direkt auf das TV-Gerät gestreamt werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2023)