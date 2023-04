Mit Mario und Bowser auf die Piste

Kaum ein Spiel schafft es, seine Fans mehr als 30 Jahre in seinen Bann zu ziehen wie Super Mario Kart. Die Filmpremiere ist ein willkommener Anlass, die Motoren starten zu lassen.

Jetzt erobern Mario und Luigi auch die Kinoleinwände. Im neuesten Film gibt es ein Wiedersehen mit den bekanntesten Figuren: Mario, Luigi, Peach, Toad, Bowser und Donkey Kong. Zeit, sich anlässlich dieser Premiere einem anderen Klassiker zu widmen, der nun seit mehr als 30 Jahren Kinder und Junggebliebene in seinen Bann zieht: Super Mario Kart von Nintendo.

Die Geschichte des japanischen Unternehmens begann im Jahr 1889 mit Spielkarten. Firmenpatriarch Fusajiro Yamauchi machte sich an die Herstellung traditioneller japanischer „Hanafuda“-Karten in Handarbeit, selbst das Papier kam aus eigener Produktion. Anfang des vergangenen Jahrhunderts kamen auch westliche Spielkarten dazu. Es war ein stabiles Geschäft – aber eben auch eins ohne große Wachstumsaussichten. Als der damals erst 20-jährige Enkel des Gründers, Hiroshi Yamauchi, 1949 das Geschäft übernahm, versuchte er sich an neuen Ideen. Er scheiterte oft, bis er 1969 mit der Idee, Spielzeug zu entwickeln, den Weg des Unternehmens ebnete. Schnell fokussierte sich Nintendo auf die Entwicklung von Spielekonsolen und Computerspielen.



Die Geburtsstunde von Mario. Auch wenn die graue, eckige Konsole NES (Nintendo Entertainment System) nur wenig zum Umsatz des Unternehmens beitrug, stand für Yamauchi fest: „Wirwerden das Geld mit Spielen verdienen.“ Und er sollte recht behalten: 1985 feierte der italienische Klempner Mario, mit Schnauzer und Latzhose, seine Premiere. Bis heute ist dessen Erfinder, Shigeru Miyamoto, bei Nintendo und sorgte in den vergangenen Jahren für zahlreiche Verkaufsschlager. Unter anderem Super Mario Kart, das im Jänner 1993 in Europa auf den Markt kam.