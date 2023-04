Koepka greift nach Golf-Masters-Titel, Woods gibt verletzt auf

"Ich bin enttäuscht", räumt Tiger Woods ein. Der Österreicher Sepp Straka rangiert unterdessen 13 Schläge hinter dem Leader an der 28. Stelle.

Das Wetter hat bis dato die Schlagzeilen beim 87. Golf-Masters in Augusta dominiert, doch Brooks Koepka könnte das am Sonntag ändern. Der US-Amerikaner führt vor der Fortsetzung der dritten Runde, die am Samstag wegen Dauerregens unterbrochen wurde, vier Schläge vor dem Spanier Jon Ram. Für Koepka wäre es der erste Masters-Triumph. Der Österreicher Sepp Straka hatte bis zum Abbruch 13 Löcher absolviert und rangiert 13 Schläge hinter dem Leader an der 28. Stelle.

Die dritte Runde wird nun am Sonntag ab 14.30 Uhr MESZ wieder aufgenommen. Aktuell hat sie noch keiner komplett hinter sich gebracht, die Top drei hatten gerade einmal sechs Löcher gespielt. Nicht mehr dabei sein wird Golf-Ikone Tiger Woods. Der 15-malige Major-Sieger gab wegen einer Verletzung auf, wie es vom Veranstalter hieß. Woods twitterte, eine Entzündung der Plantarfaszie an der Ferse verschlimmere sich.

"Ich bin enttäuscht, dass ich mich wegen einer erneuten Verschlimmerung meiner Plantarfasziitis heute in der Früh zurückziehen muss. Danke an die Fans und an TheMasters, die mir so viel Liebe und Unterstützung gezeigt haben", schrieb Woods. Am Samstag hatte der 47-Jährige als Letzter gerade noch den Cut geschafft. Die Schlussrunde soll am Abend gegen 18.30 Uhr MESZ beginnen. Laut Wetterprognosen sollte es diesmal trocken bleiben.

(APA/Reuters/dpa)