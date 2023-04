Charles Michel, ein Symptom dieser Union

Der dritte Präsident des Europäischen Rates ist der bisher schwächste. Die Unvollkommenheit des Lissabon-Vertrages macht seine persönlichen Schwächen zu einem Problem für die gesamte EU.

Wenn man als führender Politiker der EU binnen drei Wochen von „Politico“ und „Le Monde“ ausführlich und gut dokumentiert zerlegt wird, sollte man in sich gehen und zu beantworten versuchen, wo man falsch abgebogen ist. Charles Michel jedoch, der Präsident des Europäischen Rates, tat das exakte Gegenteil. In mehreren belgischen Zeitungen sowie in einer Diskussionssendung des TV-Senders „France Info“ beharrte der frühere belgische Ministerpräsident darauf, dass weder an seiner häufigen Verwendung von Privatjets noch an seiner ziemlich frenetischen Reisetätigkeit etwas auszusetzen sei.

Dass er beispielsweise voriges Jahr um rund 460.000 Euro nach Peking geflogen sei, um Chinas Präsidenten Xi Jinping zu treffen, sei geradewegs epochal gewesen, schließlich habe er Xi das Zugeständnis abgerungen, Russland keine Waffen zu liefern (wirklich, das behauptete Michel). Und außerdem habe er damals den seit Jahren unterbrochenen Menschenrechtsdialog zwischen der EU und China wieder eröffnet. Wie erfolgreich der ist, kann man daran ablesen, dass das chinesische Regime Bürgerrechtler nun in Pseudo-Gerichtsprozessen ohne Zeugenvorladung zu langen Freiheitsstrafen verdonnert.

Aber eigentlich liegt das Problem nicht in dem Umstand, dass Michel es beispielsweise für nötig hält, die per Zug in einer Stunde und 20 Minuten entspannt zurückzulegende Strecke Brüssel-Paris per Limousine und Chauffeur zu bestreiten, wenn er das nicht ohnehin per Lufttaxi tut. Vielmehr legt der Präsident des Europäischen Rates erneut jenen erschütternden Mangel an Gespür an den Tag, das ihn seit Beginn seiner Amtszeit 2019 begleitet. Stichwort: Sofagate. Mir ist zudem jene Szene in der zweiteiligen französisch-belgischen Fernsehdokumentation „Sommets: Dans le secret des négotiations européennes“ in Erinnerung, in der Michel, nach einem längeren Segment, in dem es um die Klimakrise ging, sich beim Motorradfahren in Südfrankreich inszenierte. „Tone-deaf“ nennt man das auf Englisch. Und damit ist nicht „unmusikalisch“ gemeint, sondern die Unfähigkeit, sensibel mit aktuellen Lagen umzugehen.

Seine beiden Vorgänger konnten das.