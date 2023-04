Die Wiederauferstehung des Christian Kern

Bei einem Vortrag in Oberösterreich spannte der Ex-Kanzler einen weiten Bogen – von SPÖ-Turbulenzen bis zu Zukunftsfragen. Im Raum schwebte auch die über seine eigene.

Vor dem Eingang einer Glasbaufirma umringt eine Menschentraube den Ex-Kanzler und verwickelt ihn in Small Talk, der sich auch um die Krise seiner Partei und die Turbulenzen in der Führungsdebatte der SPÖ dreht. Christian Kern, der am Mittwochabend ins 1800-Seelen-Dorf Baumgartenberg im unteren Mühlviertel in Oberösterreich angereist ist, ist ein wenig erstaunt über den freundlichen Empfang seiner Parteifreunde und das Interesse an seiner Person.

Es erinnert ihn an erquickliche Augenblicke seiner kurzen politischen Karriere, wie er ein wenig nostalgisch eingesteht. In einem „Profil“-Interview hat er neulich ja seinen „Anteil an dem Schlamassel“ eingeräumt, nachdem er vor fünf Jahren sein Amt als SPÖ-Chef Knall auf Fall niedergelegt und die Partei im Regen stehen gelassen hatte.

Die Einladung der SPÖ-Bezirksgruppe Perg für ihre Reihe „Talk mit . . . “ hatte der „Bundeskanzler außer Dienst“, wie ihn der Bezirkschef begrüßt, schon angenommen, bevor das interne Chaos in der ältesten Partei des Landes ausbrach. Doch Kern, der vor sechs Jahren mit seinem „Plan A“ über Wels und Oberösterreich hinaus für Furore gesorgt hatte, wollte sich nicht drücken.

Ein „Political Animal“

Ganz im Gegenteil: Der 57-Jährige hat noch viel zu sagen, und er sieht sich wohl in der Tradition eines Bruno Kreisky, der nach seinem Abgang als „Political Animal“ kräftig mitgemischt hat in „seiner“ SPÖ. Kreiskys Nachfolger sind – mit Ausnahme Franz Vranitzkys und mit Abstrichen auch Alfred Gusenbauers – nach ihrem Abschied aus der Löwelstraße dagegen im Orkus der Parteigeschichte verschwunden.