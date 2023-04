USA: Der langsame Tod des Achtzylinder-Motors

(c) Joe Sohm/Visions of America/Univ (Joe Sohm/Visions of America)

Die US-Umweltschutzbehörde EPA plant strenge Abgasvorschriften, um damit den Verkauf von E-Autos zu fördern.

Sportwagen, große Pick-ups und SUVs kennen in den USA vor allem eine Motorisierung, die man in Europa nur noch selten findet: Achtzylindermotoren. Nicht nur die Chevrolet Corvette wird von einem V8-Motor angetrieben, sondern beispielsweise auch der Geländewagen Jeep Wrangler, den es bei uns nur noch mit einem Vierzylindermotor gibt.

Doch der Trend zum Downsizing wird – zwangsläufig – auch in die USA kommen. In der Nacht auf Donnerstag hat die US-amerikanische Umweltschutzbehörde EPA neue Abgasvorschriften für Pkw präsentiert, die es in sich haben und sich durchaus mit den europäischen messen können. Die „New York Times“ schreibt gar von einem Moment, so signifikant wie „jener Juni-Morgen im Jahr 1896, als Henry Ford eine Testfahrt mit seiner pferdelosen Kutsche machte und Amerikas Leben und Industrie veränderte“.

Es ist tatsächlich eine Revolution, sollten die EPA-Regeln Gesetz werden (was noch nicht gesagt ist). Zwar gibt es keine Vorschrift, wonach Pkw wie in Europa ab 2035 kein CO₂ mehr ausstoßen dürfen. Aber die US-Autobauer müssen den Absatz von vollelektrischen Pkw massiv erhöhen, wenn sie die EPA-Vorgaben erfüllen wollen. So sehr, dass 2032 nur noch ein Drittel der in den USA verkauften Pkw mit einem Verbrennungsmotor angetrieben werden darf.

67 Prozent E-Autos ab 2032