Sag mal, weinst du, oder ist es die Birke?

Endlich regnet es, wie lang regnet es noch? Alle haben recht, wenn es regnet.

Der Regen ist gut für die Natur und den Teint, wenig hilfreich bei Naturwellen und Kurzsichtigkeit, schlecht für das Fußballmatch am Samstag und leider nicht in der Lage, die Birkenpollen aus der Luft zu waschen. Angeblich muss es dafür länger und dauerhaft regnen. Die Birke verpollt also weiterhin den Osten des Landes, und wer nicht schon sowieso schlecht gelaunt ist, der ist es jetzt wegen juckender Augen und laufender Nase.

Man weint also, ohne traurig zu sein, und hat wieder dieses Lied von Echt aus dem Jahr 1999 im Kopf: „Sag mal, weinst du, oder ist das der Regen, der von deiner Nasenspitze tropft?“ Es ist die Birke im Regen, falls jemand fragen würde.

Es gibt diese Art von Nieseln, die zu schwach ist, um sich einen Schirm über den Kopf zu halten, aber stark genug, um nass zu werden. Überhaupt, Schirme. Sie gehören zu jenen Dingen, die nicht ausgereift sind: Wenn sie dem Wind standhalten sollen, sind sie zu schwer und unhandlich, wenn sie praktisch sind, sind sie sofort kaputt. Wenn sich irgendjemand bitte darum kümmern könnte, statt Apps zu erfinden, die einem das Denken abnehmen.

„Hoffentlich hilft der Regen irgendjemandem“, sagt die Kollegin: „Mir nicht.“ Nun, er hilft auch dabei, die Fenster nicht zu putzen, was mich an die Geschichte einer Freundin erinnert, die einen Flügel ihrer Terrassentür geputzt hat, den anderen nicht, was nichts mit nachlassender Begeisterung für die Sache zu tun hatte, sondern damit sie den Unterschied bewundern konnte. „Ich seh', wie schön die saubere Seite im Vergleich zur anderen ist“, sagte sie doch tatsächlich. Was für eine Freude. Nun, mich würde das schlechte Gewissen quälen, das Vorhaben nicht zu Ende gebracht zu haben, also ist es tatsächlich ein Segen, wenn es regnet, tagelang.



