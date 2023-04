Schwab und Straka verpatzen Auftakt beim RBC Heritage

Den Golfprofis Matthias Schwab und Sepp Straka ist kein guter Start in das, mit 20 Millionen Dollar dotierte Turnier RBC Heritage gelungen. Zumindest für einen der beiden wird der Cut zur Mammutaufgabe.

Schwab spielte auf Hilton Head Island in South Carolina eine 72er-Runde (1 über Par) und rangiert damit auf Rang 92. Der Cut ist für den Steirer aber in Reichweite. Deutlich schwerer wird es für Straka, den Sprung ins

Wochenende zu schaffen. Der Wiener liegt nach einer 76 (5 über Par)

nur auf Platz 136. Das PGA-Tour-Event führt aktuell der Norweger Viktor Hovland an, dem eine 64 (7 unter Par) gelang.

