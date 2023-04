„Wir wollen viele Thunbergs zu vielen Themen“

Ein „Bold Europe“, ein mutiges Europa, wünschen sich die Veranstalter des Europäischen Forums Alpbach. Unter dem Motto will man daher heuer diskutieren, wie Europa an seine einstige Erfolgsgeschichte anschließen kann.

Das Imagevideo für das Europäische Forum Alpbach (EFA) startet martialisch. Ein Soldat, der eine Waffe betätigt, ist zu sehen, der russische Präsident, Wladimir Putin, aus frontaler Perspektive bei einer Rede und schließlich ein Kampfpanzer, der auf einen Menschen zufährt. Dann auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula van der Leyen, und EU-Flaggen. Mit diesen und auch Bildern von Menschenmassen in China und solchen, die für fossile und erneuerbare Energieformen stehen, wird zum Leitthema der diesjährigen Veranstaltung geführt. „Bold Europe“, also mutiges Europa, lautet es – und spielt damit wohl auf den Mut an, den die Union in den kommenden Jahren brauchen wird, um den Herausforderungen der Zeit zu begegnen.



Europa habe in den vergangenen 30 Jahren seit den Jugoslawien-Kriegen viel von seiner Stärke eingebüßt, mahnte EFA-Präsident Andreas Treichl bei einer Präsentation zum EFA 2023. Zwar habe einst die US-Airforce zur Unterstützung anrücken müssen und man sei schon damals abhängig von den Energielieferungen Dritter gewesen, aber als größter Binnenmarkt der Welt und mit führenden Firmen auf dem Weg, eine politische Macht zu werden. „Heute sind wir noch immer energieabhängig, noch immer nicht verteidigungsfähig. Wir haben keine führenden Firmen mehr und Europa hat politische Kraft eingebüßt“, so Treichl. „Macron hat das Richtige zum falschen Zeitpunkt gesagt.“ Europa müsse Wege finden, wie es wieder eine Rolle spielen kann in der Welt. Und wie es seine Probleme selbst lösen könne.

Junge sollen Ideen weitertragen