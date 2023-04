Bouldern: Probleme lösen an der Wand

Bouldern hat sich zum absoluten Trendsport entwickelt. Besuch in der Boulderbar Wien, in der auch weniger trainierte Menschen und jene mit Höhenangst willkommen sind.

Mittwochvormittag in der Boulderbar am Hauptbahnhof: „Dreh die Hüfte auf die andere Seite“, sagt meine Freundin Theresa, während ich wie ein Sack an der Wand hänge. „Ja, wie denn?“, keuche ich zurück. Aber es ist schon zu spät. Der Sack ist auf die Matte gefallen und bleibt dort erst einmal auch liegen.

Seit einer Stunde probieren wir uns schon an den verschiedenen Routen in der Halle. Ich nehme die leichten 5- bis 6a-Routen, während Theresa wie eine Katze die ungleich schwereren 6c-Routen hinaufklettert und mich der Neid frisst. Aber nur kurz, weil ich von ihrem Können unheimlich profitiere.