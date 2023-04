Der (bisschen) schnellere Reifen

Tubeless oder mit Schlauch im Reifen Rad fahren: Diese Alternative kann unter Sportlern die fruchtlosesten Diskussionen auslösen.

Für die Variante ohne Schlauch, aber mit ein paar Stamperln Dichtmilch im Inneren, sprechen die höhere Pannensicherheit (bei kleinen Löchern), das niedrigere Gewicht und mehr Komfort dank geringeren Luftdrucks; Nachteile sind die umständlichere Handhabung und die Patzerei, wenn eine Verletzung des Reifens zu groß ist (und bestenfalls doch wieder nur ein Schlauch hilft). Pirelli hat jetzt eine neue für schlauchloses Fahren optimierte Version des P Zero Race vorgestellt. Neu ist die Speedcore-Technologie, die für weniger Rollwiderstand und mehr Pannenschutz sorgen soll. Zu diesem Zweck wird die Karkasse durch Aramidfasern verstärkt, ohne sie bockig zu machen.

In unserem Schnelltest bestätigt sich das. Der Reifen rollt, zumal mit dem nach Systemgewicht abgestuften, tendenziell geringeren empfohlenen Druck samtweich und doch kernig. Was die in Pirelli-eigenen Tests ermittelte um 24 % bessere Leichtläufigkeit bedeuten soll, ist uns aber nicht ganz klar. Wir sind zweimal dieselbe Strecke (50 km, 500 hm, Wienerwald-Region) gefahren, erst mit konventionellen Reifen mit Schlauch, dann mit dem P Zero Race TLR (ca. 65 €), aber sonst gleichen Bedingungen. Zumindest haben wir das versucht.

Der Zeit- und Tempounterschied fiel zwar zugunsten des Pirelli aus, in Prozent aber zufällig genau eine Zehnerpotenz kleiner als die Zahl aus dem Herstellerhaus (27,3 versus 26,7 km/h Schnitt, also 2,4 % schneller) – für uns nicht rasend aussagekräftig. Panne hatten wir keine, augenscheinlich aber auch kein Loch. Compliance: Eine Testgarnitur wurde uns vom Hersteller zur Verfügung gestellt. kom

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.04.2023)